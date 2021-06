Terni, le minoranze: «Centrodestra non è più maggioranza»

di M5S, Pd, Senso Civico e Terni Immagina

A Terni il centrodestra non è più maggioranza. Questo stando a quanto emerge dalle proiezioni di Youtrend pubblicate in questi giorni. Una situazione determinata da un crollo di quasi 14 punti percentuali del partito di Salvini. Una dispersione di voti che a differenza di altre città non riesce ad essere assorbita da Fratelli d’Italia. In sintesi possiamo affermare che quella del governo verde-nero a quanto pare è un’esperienza che sta deludendo i ternani.

Al contrario Pd, M5S, Senso Civico,Terni Immagina, unitamente alle altre forze di centrosinistra rappresentano la maggioranza qualificata dell’elettorato ternano, un dato che incoraggia il percorso unitario che come opposizioni stiamo portando avanti fin da inizio legislatura. Un’unità volta a porre in essere un’alternativa progressista, ambientalista in grado di dare risposta a questioni complesse come quelle dello sviluppo economico sostenibile ed il rilancio dell’occupazione.

Terni nonostante le promesse delle destre è oggi una città senza decoro, senza prospettive di sviluppo, senza sicurezza, dove risse ed episodi di violenza sono all’ordine del giorno. La giunta Latini non è stata in grado di esprimere una classe dirigente e ad oggi si è limitata a portare avanti opere progettate nella passata legislatura, per la cui realizzazione serviva solo tempo e ordinaria amministrazione.

Ovviamente siamo consapevoli che queste rilevazioni denotano solo una tendenza dell’elettorato, ma riteniamo importante cogliere questa notizia come stimolo all’apertura e all’ascolto, perché la creazione di un’alternativa credibile richiede l’attivazione delle migliori energie della città, confronto e capacità di superare gli steccati identitari per dare vita a un progetto comune. Un percorso che nel nostro piccolo come forze di minoranza siamo orgogliosi di essere riusciti a concretizzare in un’ottica di servizio per chi vorrà contribuire a costruire la Terni di domani.