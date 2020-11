Terni, le opposizioni: «’Occhio’ a spazi aperti e distributori»

Senso Civico, Pd e M5s – i tre gruppi consiliare al comune di Terni – non ci stanno e puntano il dito contro alcune situazioni cittadine, nella fattispecie gli assembramenti che si sarebbero verificati anche in corrispondenza di distributori automatici, chiedendo al sindaco Latini di intervenire. Per dimostrare che le condotte non sempre sono esemplari, ‘allegano’ anche una foto scattata lunedì 16 novembre in un distrbutore automatico di Terni. «Chiediamo al sindaco e alla giunta – scrivono i consiglieri comunali di opposizione – di attivarsi per agevolare il rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19, concernenti il distanziamento fisico e l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Sempre più cittadini, infatti, segnalano che vi sarebbero ancora situazioni in città dove, soprattutto in spazi all’aperto, si verificano episodi dove ciò non avviene. La situazione ternana esige la massima attenzione, perché quanto prima possiamo uscire tutti da questa situazione e non sprecare i grandi sacrifici che tante attività commerciali e cittadini stanno ponendo in essere. In particolare – osservano Senso Civico, Pd e M5s – chiediamo controlli in prossimità dei distributori automatici, sia all’esterno che all’interno degli spazi dove sono adibiti. Riteniamo inaccettabile che mentre gli esercenti e i commercianti affrontino con estremo rigore questa situazione vi siano situazioni dove questo non avviene e che li penalizza ulteriormente».

