Una proposta di legge per risarcire le vittime della giustizia. Questo il tema che ha fatto scattare lunedì mattina a Terni la raccolta firme organizzata da Forza Italia per sostenere il Partito Radicale.

Al centro dell’attenzione c’è la ‘proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu e altri per le vittime di giustizia’. «FI – le parole del segretario comunale del partito a Terni, l’avvocato Antonio De Angelis – è da sempre attenta a garantire una ‘giustizia giusta’ che dia garanzie al cittadino, e sostiene dunque con convinzione la proposta di legge del Partito Radicale a favore di chi è stato ingiustamente detenuto e poi assolto». La proposta prevede un assegno provvisorio subito esecutivo per offrire un sostegno economico immediato, restituendo dignità e possibilità di ricostruire la propria vita in tempi brevi. «Come ha sottolineato il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, non possiamo restare indifferenti: ogni anno circa 1.000 persone vengono incarcerate ingiustamente. Forza Italia si è attivata con tutta la sua rete territoriale per contribuire alla raccolta delle 50.000 firme necessarie».