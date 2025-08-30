Un concerto multisensoriale con ensemble di ottoni per un «dialogo tra musica e arte contemporanea». Protagonista il conservatorio ‘Briccialdi’ sabato pomeriggio a Terni – per via del maltempo c’è stato lo spostamento da piazzale Byron al teatro Secci – nell’ambito del progetto Eco-Light, promosso dall’Istituto italiano design di Perugia in collaborazione con il Comune grazie a fondi Pnrr. La direzione è del maestro Francesco Vizioli e sono ventotto i musicisti coinvolti tra studenti e docenti. Di seguito le immagini.

