Terni: l’estate finisce ma i controlli no. La Stradale sempre in campo

L’estate si avvia a conclusione ma anche in questi giorni i servizi ‘anti stragi del sabato sera’ della polizia Stradale di Terni, non sono venuti meno. In particolare lo scorso weekend, in un servizio coordinato dalla dirigente della sezione della Stradale di Terni, Luciana Giorgi, gli agenti hanno eseguito controlli sulle pricipali arterie stradali del territorio provinciale. Nella notte fra il 9 e il 10 settembre scorsi, sono state accertate 5 infrazioni per guida in stato di ebrezza di cui 4 amministrative (tra i quali si registrano 2 neo patentati) e 1 denuncia penale per una donna con tasso alcolemicoco riscontrato tra 1 e 1,50 grammi/litro.

Impegno anche sul fronte della prevenzione

«La lotta all’incidentalità stradale – riporta la nota della polizia Stradale di Terni -, soprattutto quando ci sono di mezzo i giovani, non è una opzione e la polizia di Stato è determinata a voler raggiungere l’obiettivo di ridurne a zero il tasso, focus che trova per altro fondamento nelle direttive ministeriali di cui questi controlli sono attuazione. L’azione delle forze di polizia, non solo dal punto di vista sanzionatorio ma soprattutto sul fronte della prevenzione, proseguirà, in quanto la prevenzione rappresenta senza ombra di dubbio ‘l’acceleratore’ su cui premere con forza. A questo si aggiungono la concreta presenza sul territorio degli operatori ed i controlli mirati, una garanzia per la sicurezza stradale».