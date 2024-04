Soddisfazione per l’Euro Sport Club Terni ai campionati regionali corsa su pista di pattinaggio a rotelle. L’evento si è svolto domenica mattina al ‘Pioli’ di via Sabotino e ha visto la società ternana trionfare nella classifica per società con 126 punti; sul podio anche la B-Side Foligno (62) e la PattinAmelia (28), fuori la Roller Team Centro Italia di Narni (16). Gioia anche per Alessio Rossi che, al rientro dall’infortunio al ginocchio, ha vinto il titolo regionale nei 5.000 metri a punti.

