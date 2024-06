Terni, liceo ‘Metelli’: podio regionale per la 5° D al concorso ‘Pietre della memoria’

Soddisfazione per due studentesse della 5° D del liceo artistico ‘Metelli’ – Giulia Alongi e Simona Alexandra Irimia – di Terni e per le professoresse Agnese Bianchini e Paola Sperandio. Per loro partecipazione di successo al concorso ‘Pietre della memoria’ indetto dall’Associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra: c’è il secondo premio a livello regionale grazie alla ricostruzione della terribile vicenda storica del bombardamento di Orte del 29 agosto 1943 attraverso testimonianze poetiche e audiovisive. Realizzando poi in scala – con stampante 3D – il prototipo del monumento cittadino ai caduti inserito nel censimento Anmig proprio con l’aiuto del ‘Metelli’.

