Intervento dei vigili del fuoco di Terni – anche con il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) – unitamente a personale del 118, della polizia Locale e dei carabinieri, nella tarda mattinata di lunedì presso la scuola primaria ‘De Amicis’ in via Curio Dentato a Terni. Il tutto si è reso necessario a seguito dei lievi malori che avrebbero accusato tre alunni di una prima classe, sembra negli spazi della palestra dell’istituto scolastico: fastidi e bruciori agli occhi e alla gola che sono stati controllati sul posto dai sanitari, senza necessità di trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco operano per accertare le cause dell’accaduto e i sopralluoghi svolti avrebbero escluso cause importanti o pericolose, come fughe di gas o simili. La scuola – nel plesso sono presenti l’elementare ‘De Amicis’, la scuola dell’infanzia e una classe della media ‘De Filis’ – è stata comunque evacuata a scopo precauzionale prima del termine delle lezioni. La situazione viene definita sotto controllo.