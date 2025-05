di Giovanni Cardarello

Mattinata ‘tesa’ nel Campus da Vinci di Umbertide (Perugia). Una mattinata condizionata da uno scherzo che ha rischiato di avere conseguenze piuttosto serie. I fatti. Verso le 10.30 del mattino di lunedì 12 maggio, durante l’orario di ricreazione, in uno spogliatoio della palestra scolastica e lungo le scale di un’ala dell’istituto è stato spruzzato dello spray urticante. Parliamo di uno spray di quelli che vengono comunemente venduti anche nei supermercati per autodifesa.

Non è ancora chiaro se lo spray sia stato utilizzato per un motivo serio, una molestia, o come più probabile per uno scherzo. Le conseguenze, facilmente prevedibili, tranne evidentemente da chi ha agito, sono stati malesseri, bruciori agli occhi e alla gola, forte tosse e per alcuni anche mal di stomaco. Lo spray urticante ricordiamo è uno strumento a base di oleoresin capsicum (OC) inferiore al 10%, disciolto in una soluzione inerte, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%, ed è un derivato naturale del peperoncino. Agisce principalmente attraverso il contatto con gli occhi e le mucose. In sostanza causa dolore e disorientamento temporaneo. Gli effetti, se lo spray è conforme alle normative legali, sono temporanei e non causano danni permanenti.

Ma, come accennato, gli effetti sono stati intensi, immediati e diffusi tanto da costringere il personale docente e non docente ad attivare i soccorsi del 118. Momenti di tensione che hanno avuto la conseguenza di evacuare l’istituto con mille studenti costretti ad uscire dall’edificio. Morale della favola: lezioni interrotte e disagi per un’azione che, inevitabilmente, non resterà senza conseguenze. L’autore del gesto, se non sarà in grado di spiegarlo o se, peggio, lo ha fatto per uno scherzo, rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Oltre ai provvedimenti interni dell’istituto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello.

ARTICOLI CORRELATI