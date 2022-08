Terni, l’Olympia Thyrus piange la scomparsa prematura di Marco Ricciutelli

Profondo cordoglio, a Terni, per la prematura scomparsa di Marco Ricciutelli, storico capitano dell’Olympia Thyrus San Valentino. A rendere nota la triste notizia è stata la stessa società calcistica. Il rito funebre sarà celebrato mercoledì alle 15.

Dolore e ricordo

«Ci ha lasciato Marco Ricciutelli – scrive il presidente Sandro Corsi – capitano e protagonista della nostra prima promozione (in Prima Categoria nella stagione 2006-2007, ndr). Ragazzo e uomo solare, sempre portatore di sorriso e tranquillità. L’Olympia Thyrus S.Valentino si unisce al dolore di tutti i suoi cari ed agli innumerevoli amici». Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi, come Corsi, ricorda Ricciutelli (nato nel 1977) non solo per le sue qualità calcistiche, ma anche umane. «Un grande giocatore e un bravissimo ragazzo» sottolinea un ex compagno di squadra della Maroso. «A titolo personale e a nome del Coni Terni porgo alla famiglia di Marco e all’Olympia Thyrus le più sentite condoglianze» scrive anche il delegato provinciale del Comitato olimpico, Fabio Moscatelli.