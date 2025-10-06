di S.F.

Un budget complessivo di 176 mila euro, dei quali 70 mila euro provenienti dal contributo della fondazione Carit ed i restanti dall’imposta di soggiorno. Questa la cifra del quadro economico approvato dal Comune di Terni per le luminarie natalizie/valentiniani 2025-2026: c’è l’avvio con urgenza delle procedure per affidare l’appalto.

La spesa rientra nell’ambito di ‘Amore@Terni Xmas – Luce di donna‘ e per quel che concerne le luminarie si parla di partenza fissata per il 25 novembre: «L’iniziativa è dedicata alla memoria di Ilaria Sula, giovane ternana vittima di violenza di genere, e più in generale intende veicolare un messaggio di sensibilizzazione e di celebrazione del valore femminile», viene specificato in tal senso. L’importo a base di gara è quantificato in poco più di 122 mila euro.

Due le fasi della manifestazione, la prima dal 25 novembre al 7 gennaio per il Natale, la seconda del 20 gennaio al 28 febbraio per San Valentino. L’assessore proponente è Alessandra Salinetti e il responsabile unico di progetto è il funzionario con elevata qualificazione Gianluca Rubeca. La divisione della spesa parla di 44.712 euro per le vie elganti, 24.350 euro per le vie principali, 21.795 per le vie secondarie, 15.162 per le piazze e, infine, 14 mila euro per le antiche municipalità.