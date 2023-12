Terni, luna park: attrazioni gratuite per i ragazzi con disabilità e delle case famiglia

Si rinnova a Terni l’appuntamento ‘sociale’ al luna park di vocabolo Staino che, come già accaduto in passato, permetterà di trascorrere momenti fuori dall’ordinario ai ragazzi con disabilità ed ai bimbi delle case famiglia. Attrazioni gratuite per tutti nella giornata di mercoledì 3 gennaio, come rendono noto gli organizzatori: c’è la collaborazione dell’associazione Aladino ed il patrocinio del Comune. «Sarà una giornata speciale, dove regaleremo sorrisi a ragazzi e bambini altrettanto speciali».

