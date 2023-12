Terni, il Luna Park festeggia gli 80 anni: il debutto odierno delle ‘carrozzelle’ – Gallery

Uno storico appuntamento che va avanti da quasi un secolo. Tempo di partenza per il luna park di Terni in vocabolo Staino: sabato pomeriggio, poco dopo le 15, l’inaugurazione formale con tanto di festeggiamenti per gli 80 anni e taglio del nastro con i principali protagonisti. Per l’amministrazione comunale presente l’assessore al commercio Stefania Renzi. Firmata nei giorni scorsi l’ordinanza per il divieto di asporto bevande ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana: vale dalle 15 alle 20 tutti i giorni della settimana. Andrà avanti fino a febbraio.

