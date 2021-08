Terni: «Ma al numero Asm risponde qualcuno?»

di A.C.

Che si tratti di pulizia strade o di raccolta di rifiuti speciali, tutti sanno qual è il servizio pubblico da chiamare: l’Asm. Ma per provare a contattare l’azienda, c’è chi deve sudare le proverbiali sette camicie. A volte senza riuscirci. «È inaccettabile che al numero dell’Asm non risponda nessuno durante l’orario di lavoro – spiega F.S., un cittadino -. Il servizio sembra sia irreperibile e la voce registrata ti rimanda a dei numeri che squillano all’infinito senza che risponda nessuno. Inizialmente parte la classica registrazione (‘per contattare l’ufficio X premere…’) e poi, una volta selezionato l’interno interessato, segue un’attesa con il classico squillo della chiamata, alla quale non risponde nessuno, almeno nei primi 5 minuti». Nel caso denunciato dal cittadino, quello dell’inquinamento acustico causato dalla pulitrice stradale ogni mattina in via del Teatro, F.S. ha provato a contattare prima l’area tecnica, poi l’area amministrativa ed infine l’area direzione. «Come è possibile che ad un cittadino venga impedito di contattare un servizio così importante come l’Asm, nell’orario in cui dovrebbero rispondere?».