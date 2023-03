Terni, maggioranza a pezzi. L’opposizione: «Sindaco sfiduciato. Pagina vergognosa»

di S.F.

Immediata convocazione di una conferenza stampa. Il sindaco Leonardo Latini non ha i numeri sul Documento unico di programmazione 2023/2025 ed i consiglieri di minoranza, sancito lo scioglimento dell’appuntamento odierno in consiglio comunale, non ha perso tempo per lanciare più di qualche attacco alla maggioranza. Nel mirino c’è in particolar modo il numero uno al bilancio Orlando Masselli.

IL VIDEO – SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE SUL DUP

IL CONSIGLIO SALTA: APPENA 14 CONSIGLIERI PRESENTI

«Fuggono da responsabilità politica»

A parte una manciata di consiglieri leghisti – Marco Cozza, Francesco Pocaforza – e Valerio Mecarelli di FI, nessuno si è presentato in Comune per appoggiare il sindaco sul Dup. Ad aprire l’appuntamento è stato il capogruppo di Senso Civico Alessandro Gentiletti: «La maggioranza, di fronte ad una situazione drammatica, ha deciso di non presentarsi e affrontare il dibattito pubblico. Sono fuggiti dalla responsabilità politica. Questo è un giorno brutto per la città, l’unica cosa che li teneva insieme è la lotta di potere. Avevamo ragione cinque anni fa. Tutta la giunta è responsabile, ma il nome e cognome principale è evidente. Il sindaco assuma quanto prima le deleghe al bilancio e ne chieda la discussione e il voto in aula». Il tackle è su Masselli.

«Certificato il fallimento della destra»

‘Fuoco’ anche da parte del candidato a sindaco del Polo alternativo, il consigliere M5S Claudio Fiorelli: «Oggi è stato certificato il fallimento dell’amministrazione di destra. Così come era accaduto con Ciaurro, le dinamiche sono le stesse. Una lotta intestina che nulla ha a che vedere con il bene della cittadinanza. I voti sono mancati su un atto come il Dup, propedeutico al più importante documento, ovvero il bilancio. Per beghe interne la maggioranza ha fatto mancare la votazione su una questione importante. Ciò avrà un impatto superiore rispetto ad altri Comuni e ricadrà sulle spalle dei cittadini. In primis i più deboli. Ora non so quali escamotage potranno inventarsi per tirarsi fuori da questa situazione scandalosa e umiliante. Non per noi, ma per i cittadini».

E ora? Nodo bilancio: «Pagina vergognosa»

Duro anche il capogruppo Pd Francesco Filipponi: «Erano 14 i consiglieri presenti, gran parte della minoranza ed è segno di responsabilità. L’atteggiamento del centrodestra è stato l’opposto, mancavano tutti e quattro i gruppi del cdx, anche Terni Civica. E FdI nella sua interezza». Da parte sua anche nozioni amministrative: «Il bilancio può essere approvato fino al 30 aprile, noi saremo presenti in caso di nuovo consiglio comunale. Riteniamo che quella di oggi sia una pagina vergognosa per la città, Terni non la meritava. Ora la situazione è delicatissima. Ricordo che dal 30 marzo l’assise si potrà riunire solo per cose ordinarie. In ogni caso se entro il 30 aprile non c’è l’ok al bilancio, la prefettura può concedere altri venti giorni». Il che vorrebbe dire passare la palla al nuovo esecutivo. Non il massimo: «Potrebbe arrivare anche il commissario ad acta», ha concluso. Sponda Paolo Angeletti (Terni Immagina) commento più fluido e stringente: «Tutto ciò è offensivo, soprattutto nei riguardi della cittadinanza. Un’offesa per chiunque, si stravolgono le regole della democrazia». Chiaro che ora in casa centrosinistra la partita rilevante è legata ai candidati a sindaco: per ora quadra tutt’altro che trovata. «Fosse stato per i presenti in questa stanza, i guai non ci sarebbero stati», ci ha tenuto a sottolineare Luca Simonetti (M5S).