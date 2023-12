Terni, manutenzione fontane: il Comune si affida ad Asm per 150 mila euro

di S.F.

Manutenzione ordinaria delle fontane di piazza Tacito, piazza Europa, piazza della Pace e piazza Duomo a Terni, tempo di conteggi e affidamento. Il Comune ha dato il via libera – almeno su questo fronte non sembrano esserci problemi – ad Asm per un piano complessivo da 150 mila euro per fine 2023 e tutto il 2024.

In avvio di ottobre la società partecipata aveva trasmesso lo schema dei costi per la manutenzione ordinaria delle quattro fontane: offerta di ribasso del 12%, importo contrattuale definitivo da 123.200 euro ed impegno complessivo – ci sono di mezzo Iva ed incentivi – da 153.139 euro. Della questione se ne occupano in primis il responsabile unico del procedimento Federico Nannurelli e la dipendente Cinzia Romagnoli. Non due spicci: «L’attività manutentiva – viene specificato – delle fontane monumentali è di vitale importanza per garantire, soprattutto per le opere che hanno subito importanti interventi di restauro nel corso degli ultimi anni, una lunga vita, non vanificando l’importante dispendio di risorse economichesusseguitesi durante i lavori di recupero dei manufatti stessi». Palla ad Asm e niente esternalizzazione.