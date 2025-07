di S.F.

Lunedì l’attacco frontale a palazzo Spada da parte del sindaco Stefano Bandecchi, ora si passa alla nuova attività. Gli operai di ‘Cantiere Comune’ entrano in azione – la determina è dell’8 luglio, ma è stata pubblicati lunedì 14 – e il dirgente al governo del territorio, Federico Nannurelli, firma un affidamento complessivo da 171 mila euro: sono rispettivamente per il conglomerato bituminoso a caldo e quello a freddo in sacchi.

Si tratta di un accordo quadro con due dei tre operatori economici che hanno presentato offerta al Comune. Niente da fare per la Ortana Asfalti a causa della distanza dal territrio. Dopo una comparazione e vari calcoli, Nannurelli ha dato il semaforo verde alle aziende che forniranno il materiale per i lavori di manutenzione in amministrazione diretta: 115 mila euro oltre Iva alla Asfalterni per il conglomerato bituminoso a caldo, 23 mila euro oltre Iva alla Scb srl per quello a freddo.

Nell’atto viene ricordato che, per la manutenzione straordinaria della rete stradale pubblica, il Comune «ha acquisito un parco macchine specifico per la realizzazione di interventi di ripristino e posa di nuovi manti stradali in conglomerato bituminoso, oltre alla macchina ‘tappabuche’ per operazioni localizzate». E ora serve il bitume per procedere. Nominato – al di là del responsabile unico di progetto, il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni – un direttore dell’esecuziond el contratto con «funzioni di verifica, coordinamento e controllo tecnico- contabile della fornitura in fase esecutiva»: si tratta di Fabio Piervisani, con Christian Zagaglioni collaboratore.