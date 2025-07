di S.F.

Riunione convocata in fretta e furia per un po’ – eufemismo – dare un bel po’ di ‘sberle’ verbali pubbliche alla squadra degli operai comunali. Protagonista il sindaco Stefano Bandecchi che, con le sue modalità comunicative, nel primo pomeriggio di lunedì ha deciso di attaccare a spron battuto in aula consiliare davanti a dirigenti e giornalisti. Il mirino è sulla direzione governo del territorio, o quantomeno una parte dei dipendenti attiva su questo fronte.

Bene, cosa sarebbe successo? Bandecchi, evidentemente avvisato del fatto che qualcosa non sta andando nel verso giusto, si è scatenato sulla squadra degli operai in riferimento alle manutenzioni stradali. In particolar modo sull’utilizzo dei mezzi acquistati dal Comune per i lavori in amministrazione diretta. Il problema? A suo dire l’efficacia e l’efficienza dei dipendenti, schierati in aula – non tutti, c’è chi è legittimamente in ferie o ha altre problematiche – di fronte a lui. A fianco del primo cittadino due dirigenti: Federico Nannurelli (governo del territorio, il datore di lavoro dei lavoratori in questione) e Cataldo Renato Bernocco (affari istituzionali), più il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni (spesso il responsabile dei procedimenti per le ordinanze riguardanti le strade). Più tardi è arrivata di corsa Grazia Marcucci, dirigente ad interim alle risorse umane.

«Siete entrati per mia volontà, per mie scelte. E posso anche decidere di rimandarvi a casa», il succo del discorso di Bandecchi in uno dei momenti più edulcorati. Che ha chiesto ai presenti che lavoravo facessero prima e la motivazione che li ha spinti ad entrare in Comune tramite concorso. Poi l’attacco: «O si lavora come penso io e per ciò che desidero, oppure voi la stabilità (la replica alla risposta dei lavoratori, ndr) ve la faccio vedere io. Siete mia responsabilità, costate 3.400/3.500 euro all’ente. Ai cittadini ternani». In aula anche il vicesindaco Riccardo Corridore.

Un appuntamento senza domande – all’unica fatta il sindaco non ha risposto – e con i lavoratori in silenzio: «Gente sbattuta da una parte e dall’altra, e ora siete diventati tutti principi in Comune. Qualcuno non ha voglia di fare niente». Nel mirino anche l’uso dei permessi per la Legge 104 e chi si assenta per varie motivazioni: «Chi mi vuole prendere per il c… si è fatto un nemico. Mia madre sta morendo, ora lo sapete, ma io sto lavorando. Sì, la 104 esiste, ma non mi fate incazzare. So diventare più stronzo di voi», ha alzato i toni l’imprenditore livornese. Di mezzo anche il quando lavorare: da quanto appreso c’era stata la proposta dei vertici di agire di notte e non di giorno con le alte temperature del periodo. Evidentemente si sono creati malumori anche su questo argomento.

Poi l’ultima sferzata su un tema che, è chiaro, tiene un po’ in apprensione il sindaco. D’altronde sono stati spesi un bel po’ di soldi per l’acquisto: «Ho bisogno che le macchine comprate inizino ad essere usate, vi faccio vedere come si può diventare stronzi. Da domani devono lavorare tutti i giorni, chi non ha voglia firmasse le dimissioni. Altrimenti saranno c…». Ovviamente, in un contesto del genere, è difficile attendersi una replica ‘in diretta’ dei coinvolti. Ed è altrettanto complicato pensare che dal mondo sindacale non ci possa essere una reazione ad una sorta di mortificazione pubblica. C’è una certezza: la squadra voluta dal sindaco, ora è diventata un problema. Vedremo gli sviluppi.