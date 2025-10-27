di S.F.

Interventi di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e della segnaletica stradale, palazzo Spada si muove. Lo fa con la stessa modalità utilizzata per le pavimentazioni pregiate/elementi di arredo e condotte di raccolta/smaltimento acque meteoriche: accordo quadro con unico operatore e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

LE ESTERNALIZZAZIONE 2025 PER I PRIMI DUE LOTTI: ACCORDO QUADRO

In sostanza l’ente si è attivato con le procedure selettive per affidare i lavori. La spiegazione è la stessa per gli altri lotti: «Il Comune di Terni, pur essendosi dotato di un nucleo logistico ed operativo finalizzato alla gestione degli interventi manutentivi in amministrazione diretta, si trova nella necessità di provvedere all’esecuzione di alcune attività manutentive che, per la loro specificità, complessità o per carenza di risorse umane e strumentali, non possono essere svolte dal personale operaio interno e che pertanto occorre procedere procedere all’affidamento di tali attività a ditte esterne specializzate». La somma è consistente e vale 1 milione e 150 mila euro fino al 2027.

L’OK ALL’ACQUISTO PER UN ALTRO AUTOCARRO: 154 MILA EURO

Per entrambi i lotti ci sarà la procedura neogizata previa consultazione di almeno cinque operatori «nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti», come impone il codice dei contratti pubblici. L’accordo quadro è triennale e l’efficacia sarà vincolante solo per l’annualità corrente. Per il 2026 e 2027 palazzo Spada si riserva la facoltà «di non procedere alla sottoscrizione dei contratti applicativi senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, pretesa o indennizzo da parte dell’operatore economico». Nel dettaglio il lavoro riguarderà le pavimentazioni in conglomerato bituminoso con sostituzione dello strato d’usura e la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Firma il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.