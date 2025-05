di S.F.

«Il Comune di Terni, pur essendosi dotato di un nucleo logistico ed operativo finalizzato alla gestione degli interventi manutentivi in amministrazione diretta, si trova nella necessità di provvedere all’esecuzione di alcune attività manutentive che, per la loro specificità, complessità o per carenza di risorse umane e strumentali, non possono essere svolte dal personale operaio interno». Questa la principale motivazione che fa scattare una nuova decisione a contrarre per esternalizzare gli interventi. In ballo un imputazione di spesa da 1,4 milioni di euro.

La premessa è di fatto la stessa da anni: «La rete stradale del Comune di Terni è generalmente caratterizzata da un contesto di degrado e fatiscenza dovuta ad una più che decennale insufficienza manutentiva che ne ha determinato un progressivo ed inesorabile deterioramento». Dunque ora, con un discreto ‘tesoretto’ a disposizione, palazzo Spada si muove con l’affidamento a ditte esterne specializzate. Nel bilancio triennale 2025-2027 ci sono a disposizione 1,4 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie e ora si procede in due lotti: il primo (pavimentazioni pregiate ed elementi di arredo) per 582 mila euro, il secondo (strade, condotte di raccolta e smaltimento acque meteoriche) per 850 mila euro.

Per l’annualità 2025 si parla di un limite di spesa fissato a quota 150 mila per ogni lotto. Parte dunque la procedura negoziata selettiva per l’affidamento dei lavori riguardanti i singoli lotti prestazionali: «In particolare l’indagine di mercato – si legge in riferimento al secondo lotto – sarà tesa ad individuare operatori economici in possesso di idonee attrezzature tecniche e tecnologiche per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle strade con conglomerato bituminoso ‘a caldo’». L’aggiudicazione – viene specificato che si tratta di un accordo quadro triennale – ci sarà con il criterio del prezzo più basso. Firma il dirigente Federico Nannurelli, mentre il Rup è il funzionario con elevata qualificazione dell’ufficio governo delle infrastrutture di viabilità/mobilità Stefano Carloni.