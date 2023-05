Terni: Marlene Kuntz, Mara Sattei, Alan Sorrenti, Elio, Nino Frassica e molti altri nell’estate di ‘Baravai’

Anna Calvi, James Holden, Nu Genea Live Band, Lankum, Ivreatronic, Drast, Alan Sorrenti, Bnkr44, Dente, Sick Tamburo e ancora Elio, Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000|3000, Barbascura X, Valerio Aprea e tanti altri. All’Anfiteatro Romano di Terni, da giugno a settembre, torna Baravai.

Giardino Baravai

Il Giardino del Baravai, causa maltempo, riapre l’8 giugno con, in programma, Blond dj set e C+C MAXIGROSS, Management e Yasmina e poi avanti fino a settembre. Anche quest’anno, oltre alla programmazione sul palco principale dell’Anfiteatro Romano di Terni, il Giardino del Baravai, diventato principale punto di riferimento con il suo format AfA (Aperitivi freschissimi all’Anfiteatro) ospita infatti, per tutta l’estate, concerti ed eventi, con artisti nazionali e internazionali ad ingresso gratuito. «Una decisione, quella dell’accesso senza biglietto, fortemente voluta – spiegano gli organizzatori – per far vivere lo spazio anche nei giorni non legati alla programmazione del main stage. Nella stessa ottica, in questa quarta edizione, si sceglie di accorpare la programmazione di Degustazioni Musicali, Baravai Music e Baravai Comedy in 3 o 4 giornate consecutive per ogni sezione, come un festival nel festival».

‘Letz’

Venerdì 9 giugno al via la prima serata delle tre in programma per ‘Letz’, nuova sezione di Baravai che guarda ai nomi più innovativi e apprezzati dell’underground italiano (e non solo). Si parte con Real Timpani, Emmanuelle e Bawrut e, a seguire, venerdì 16 giugno, tra gli altri, Pufuleti, Populous, Ivreatronic e Sofia Kourtesis producer e dj peruviana di stanza a Berlino. Si chiude il venerdì successivo, 23 giugno, con Nu Genea live band ed Emanuele Triglia sul main stage e i dj set di Ceri Wax e Dan Mar nel Giardino del Baravai ad ingresso gratuito. Gli eventi vanno dalle 19.00 a notte fonda.

‘Degustazioni musicali’

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio il palco è per ‘Degustazioni Musicali’, l’anima internazionale di Baravai, con l’alt-folk rituale contaminato con la drone music degli irlandesi Lankum (21 luglio) ad ingresso gratuito e, nello stesso giorno, Flavia Massimo e Marlene Ribeiro. Sabato 22 luglio tocca a Guinevere, Trust the Mask, G-Amp dj set e soprattutto Anna Calvi per una delle 3 date italiane del tour internazionale della musicista inglese. L’ultima giornata del 23 luglio vede rinnovarsi la collaborazione con Dancity Festival di Foligno, una delle realtà umbre più importanti nel mondo della sperimentazione e del clubbing: in scena Arushi Jain e, come ospite principale, James Holden con il nuovo album ‘Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities’ (Border Community) che va dalla musica cosmica allo spiritual jazz, tra synth, tabla, violini, campane e piano. Anche in questo caso la programmazione delle singole giornate parte dalle 19.

‘Baravai Comedy’

Si prosegue con ‘Baravai Comedy’: da giovedì 27 a domenica 30 luglio lo spazio dedicato alla stand up comedy e agli spettacoli teatrali che, in continuità con le precedenti edizioni, conferma un programma costruito sulla combo vincente tra nomi provenienti dal grande schermo e altri che arrivano dalla rete, pensati per un pubblico, anche in questo caso, molto ampio. L’esordio è il 27 luglio con Elio sul main stage e nel Giardino del Baravai, ad ingresso gratuito, Guido Catalano e Lorenzo Maragoni, il 28 tocca a Barbascura X con il pre show di two man one kitchen, mentre il 29 lo show è di Valerio Aprea e, in apertura, nel Giardino del Baravai, ad ingresso gratuito, Madonna Freeeda e Diletta Bellotti. L’ultima giornata, domenica 30 luglio, è per Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000/3000. Gli spettacoli, come sempre, iniziano alle 19.

‘Baravai Music’

‘Baravai Music’ chiude la rassegna 2023 da giovedì 24 a domenica 27 agosto. Il 24 agosto in scena i Marlene Kuntz in collaborazione con Umbria Green Festival, il 25 agosto ospiti Rosolo Roso, Bnkr44, Drast, Whtrsh dj set (ingresso gratuito, Giardino del Baravai), il 26 sarà la volta di Sick Tamburo, Dente e Alan Sorrenti che, dopo 20 anni è tornato ed è pronto a trasportare l’ascoltatore in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro. Da Sanremo arriva il concerto gratuito di Mara Sattei (main stage) per l’ultima serata del 27 agosto, con altri nomi ancora da annunciare. Gli eventi vanno dalle 19 a notte fonda.

I biglietti

Per gli eventi con biglietto, sono aperte le prevendite ed è consigliato l’acquisto direttamente dal sito web di Baravai al seguente link https://www.baravai-anfiteatro.com.