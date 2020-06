Terni, martedì l’addio al barman gentiluomo

Aveva 61 anni Agostino Rosati ed era uno dei barman più conosciuti a Terni e non solo. Purtroppo è venuto a mancare dopo una lunga malattia che lo ha visto lottare con tutte le proprie forze. Chi lo conosceva e lo stimava, era soprattutto per quella sua grande umanità che, unita ad una professionalità inappuntabile, lo aveva reso una figura-simbolo in città. Fra una colazione, un caffè e un aperitivo – e sul campo c’è stato per anni, anche in due posti storici come Evangelisti e il Caffè Carletti di Lungonera – il suo sorriso per i clienti c’era sempre. Ed è quello che, anche chi lo ha conosciuto di meno, non dimenticherà mai. Ai familiari – lascia la moglie e i due figli – ed agli amici di Agostino giungano anche le nostre condoglianze. I funerali si terranno martedì alle ore 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria (quartiere Campomicciolo).

