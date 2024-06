Terni, Matteotti: zero offerte per il chiosco-bar e locale ex centro sociale

di S.F.

Zero offerte. Continua la lunga scia di aste deserte per il Comune nell’ambito dei vari tentativi di affidare in concessione le strutture comunali: venerdì a palazzo Spada è stato sancito l’esito negativo per le procedure riguardanti il chiosco all’interno del parco intitolato a David Raggi e l’immobile in via Sibilla Aleramo dove un tempo era attivo il centro sociale.

Il canone di concessione annuo base era quantificato in 6.600 euro per una durata decennale. Niente da fare e nessuna istanza arrivata in Comune, come certificato dal dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini e dai dipendenti Federico Bordoni, Laura Polisini, Franco Pecelli e Angelo Baroni. Per quel che concerne l’immobile in via Aleramo facevano parte del bando il piano seminterrato ed il piano terra. Se ne riparlerà più avanti.