Terni, appalto bretella Ast-San Carlo: in oltre 300 si fanno avanti

di S.F.

Una partecipazione inattesa e che di certo non favorisce la rapida conclusione della procedura. C’è molta attenzione sul maxi appalto – uno dei corposi in sviluppo, mettendoci dentro anche le procedure per il Pnrr – per la realizzazione della bretella stradale Ast-San Carlo dall’importo complessivo base per l’affidamento da 1 milione 749 mila euro: il 13 luglio scorso è scaduto il termine per la raccolta delle manifestazioni d’interesse e nei giorni successivi c’è stato il primo step per la documentazione amministrativa. Visti i numeri, prima di settembre non se ne parla per il via libera.

BRETELLA, PARTE LA GARA PER LA REALIZZAZIONE

Centinaia di manifestazioni di interesse

Da quanto risulta a palazzo Spada sono arrivate oltre 350 manifestazioni di interesse per l’appalto che, come noto, riguarda la realizzazione del collegamento viario da oltre 500 metri tra la rotatoria di San Carlo e strada della Romita. Sarà necessario verificare le singole richieste e, tra gli idonei, ci sarà un’estrazione a sorte per la scrematura: alla fine, salvo sorprese, saranno venti gli invitati alla procedura negoziata. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. A gestire il tutto è in primis il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Leonardo Donati.