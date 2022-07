Bretella Ast-San Carlo: parte la gara per i lavori da 1,7 milioni

di S.F.

Il ‘verificatore’ Bruno Belinci ha concluso da tempo il lavoro e allora ecco che per la bretella di collegamento tra la rotatoria di San Carlo e strada della Romita – poco più di 500 metri – si entra nella fase conclusiva dell’iter pre avvio dell’opera. Palazzo Spada ha approvato il progetto esecutivo e, contestualmente, avviato la procedura per l’affidamento dei lavori dal valore base di 1 milione e 749 mila euro. Come noto le somme complessive a disposizione per l’intervento invece di poco superiore ai 2,7 milioni.

VIDEO – ECCO DOVE SARÀ SVILUPPATA LA BRETELLA

L’AFFIDAMENTO PER IL ‘VERIFICATORE’ BELINCI

IL GASDOTTO DA SPOSTARE PER 240 MILA EURO

Come si aggiudicano i lavori. Questione Tar

Il maxi affidamento – a gestire la partita è il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Leonardo Donati – avverrà con lo step manifestazioni di interesse e procedura negoziata: il criterio è quello del prezzo più basso. Intanto sempre in merito alla bretella Ast-San Carlo c’è da segnalare che martedì 12 luglio al Tar Umbria è prevista l’udienza pubblica in merito al ricorso presentato dalla Itagest sulla variante parziale al Prg – l’adozione – per la reiterazione del vincolo d’esproprio. In realtà la vicenda dovrebbe essere riappacificata perché risulta che il ricorrente lo scorso 8 aprile ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.

IL PROGETTO DEFINITIVO DELLA BRETELLA