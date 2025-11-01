di S.F.

Piano attuativo per la realizzazione di un maxi intervento residenziale a Fossocanale (tra borgo Rivo e Campomaggiore), si va di atto transattivo stragiudiziale collettivo per sbloccare l’impasse. A firmarlo sono il Comune di Terni e la società privata protagonista dell’iter, la Immobiliare Ett srl (ex Le Querce) del presidente del CdA Giuseppe Dezi. C’è la rinuncia di palazzo Spada a proseguire lo scontro al Consiglio di Stato.

APRILE 2024, IL TAR MANDA KO IL COMUNE: ‘RIVIVE’ IL PIANO ATTUATIVO DELLA ETT

Del tema ce ne siamo già occupati in due circostanze di recente – sopra i link – e ora c’è una nuova puntata. La base di tutto è il contenzioso giuridico in essere tra le parti al Consiglio di Stato dopo che al Tar Umbria l’ha spuntata nel 2024 la società privata. La vicenda – in sintesi – ha preso corpo dal 30 dicembre del 2021, quando l’ente ha comunicato l’intervenuta inedificabilità dell’area in seguito alla variante generale del Prg approvata nel settembre del 2018. Il piano attuativo originario risale addirittura al 2011.

APRILE 2025, SI ESPRIME LA REGIONE SUL MAXI INTERVENTO

Nel 2022 la Ett ha depositato ricorso al Tar per stoppare la decisione del Comune e nel 2024 è giunto l’esito positivo. «Avverso detta pronuncia il Comune ha interposto appello principale dinanzi al Consiglio di Stato, mentre Immobiliare Ett ha proposto appello incidentale condizionato, limitato alla domanda risarcitoria disattesa in primo grado». Sì, perché la società ha chiesto 500 mila euro per tutto ciò che è accaduto. Bene, ora si chiude lo scontro a determinate condizioni.

«Stante la situazione che oramai si protrae da tempo con il continuo aggravio delle spese di lite che riguardano tutte le parti in causa e tenendo conto dell’estrema incertezza circa l’esito dell’impugnazione del Comune, ed essendosi palesata l’intenzione di ambo le parti di definire bonariamente la controversia e porre definitivamente fine al contenzioso, le parti, intendono addivenire ad un componimento transattivo», viene specificato. Di fatto viene resa definitiva la sentenza del Tar del 2024 con abbandono dell’appello in Consiglio di Stato. Interessante andare a leggere l’accordo transattivo.

In particolar modo l’articolo 2. L’accordo «è sottoposto alla condizione sospensiva della integrale approvazione da parte del Comune di Terni del piano attuativo presentato da Ett, sulla base di tutti gli atti e documenti

già depositati nel relativo procedimento, nonchè alla approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che verrà presentato tempestivamente prima dell’approvazione definitiva del Piano attuativo in argomento. Solo con l’avverarsi della condizione di cui al presente articolo, l’accordo acquisterà piena efficacia». Non solo: «L’approvazione dovrà intervenire entro e non oltre il mese di dicembre 2025, a pena di inefficacia del presente accordo». C’è un bel po’ di fretta insomma. Se dovesse andare così, Comune e società si «impegnano a depositare formale atto di rinuncia ai ricorsi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato». Non resta che attendere. Firma il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Antonino Cuzzucoli.