Intervento di polizia Locale, vigili del fuoco e un apicoltore, nel primo pomeriggio di mercoledì in largo Don Minzoni, nel pieno centro di Terni. Un maxi sciame d’api ha infatti interessato l’ulivo che si trova al centro della parte pedonale della piazza. In attesa dell’intervento lo spazio è stato delimitato per garantire la sicurezza dei passanti. Dopodiché è stato possibile procedere al salvataggio dei preziosi insetti.

