Terni, menzione speciale all’Italy Food Awards per il liquorificio Vallenera

Una menzione speciale in occasione dell’Italy Food Awards 2022/2023 dopo la degustazione ‘alla cieca’ dei prodotti tenutasi a Milano. La soddisfazione è per il liquorificio artigianale Vallenera di Terni: si tratta di un riconoscimento per attestare l’alta qualità dei prodotti e l’attenzione per la valorizzazione delle materie del territorio regionale, obiettivo principale del lavoro. Lo sviluppo c’è stato dal 2014 ed il principale protagonista è il mastro liquorista – nonché titolare – Maurizio Cappelletti: a 34 anni ha trasformato la passione per il mondo degli amari in una vera e propria attività artigianale. «Il nome Vallenera rappresenta la naturalezza e la tipicità del nostro territorio». Soddisfazione per lui.

