Mercatino Terni: corsa contro il tempo per il trasferimento

di S.F.

Una data ufficiale non c’era ma una volta conclusa la scelta dei posteggi e affidato il lavoro per la tracciatura dei posteggi in centro la questione sembrava ben instradata e chiusa dopo oltre un anno di polemiche. Invece c’è il rischio che ci sia un nuovo slittamento per il debutto del mercatino settimanale di Terni previsto per mercoledì 28 luglio: c’è ancora da fare – non che sia così lungo, ma ci vogliono passaggi specifici – tutto il lavoro sulla predisposizione degli stalli e la segnaletica. Di fatto già pronta invece l’ordinanza per la modifica della viabilità.

La sistemazione



A palazzo Spada ancora non si sbilanciano quando viene chiesto se effettivamente gli ambulanti potranno spostarsi già dalla prossima settimana. Il che qualche dubbio lo crea. C’è una certezza: formalmente Terni Reti ha ricevuto la comunicazione nelle ultime ore – seppur la data indicata nel provvedimento è il 14 luglio – per il servizio di tracciatura e posa in opera della segnaletica di delimitazione dei 106 posteggi. Spesa da 6 mila euro. Tutto da fare al momento e non basterà un giorno per l’ultimazione. Non è escluso che la ‘macchina’ si metta in moto dalla prossima settimana, a ridosso dell’appuntamento con il mercatino. Ovviamente la speranza degli operatori è che si possa concludere luglio in ‘bellezza’, con il trasloco.

Le ordinanze

Per lo spostamento è prevista una doppia ordinanza, una legata al commercio e l’altra all’ufficio viabilità: si tratta dell’istituzione del mercatino in centro e sopratutto della modifica del piano del traffico per i mercoledì mattina. D’altronde tra le aree coinvolte ci sono la parte finale di corso del Popolo, piazza Ridolfi e via Colombo. Tutti in attesa dell’ok definitivo. «Beh, di tempo ne hanno avuto poco no?», l’amaro commento di chi si aspettava comunicazioni definitive già oggi.