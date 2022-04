Mezza strada Campore ancora off-limits: modifica circolazione è di oltre un anno fa

È trascorso oltre un anno – era il febbraio del 2021 – dall’ordinanza municipale per modificare la circolazione a causa dei problemi in strada delle Campore. E la situazione ancora non è stata risolta, con costanti sos che arrivano da chi – causa lavoro o necessità di dirigersi verso la E45 – transita spesso da queste parti: siamo nella zona industriale di Sabbione, a pochi passi dalla casa circondariale, e non c’è ancora l’intervento per operare una corposa manutenzione del piano viario. Il problema resta sempre lo stesso, vale a dire le risorse economiche per agire. Nel contempo giocoforza si è costretti a prendere strada di Recentino, immettersi sulla Flaminia, svoltare a destra su strada dei Confini e quindi dirigersi verso la superstrada per andare in direzione Perugia.

APRILE 2021, PROBLEMA STRADA DELLE CAMPORE: DISAGI

STRADA DELLE CAMPORE-CONFINI: CI SI RIPROVA