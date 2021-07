Terni, strada Campore – Confini: si riprova a trovare la quadra

di S.F.

I Comuni di Terni e Narni, l’Ast e il Sii. Chi per un motivo e chi per l’altro sono coinvolti nel nuovo tentativo di migliorare la sicurezza stradale e, in generale, la viabilità lungo strada delle Campore e strada dei Confini: questione annosa che mai ha trovato sviluppi concreti e risolutivi, nemmeno a fronte dei numerosi incidenti che si sono verificati a pochi passi dal centro di finitura. Ora torna al centro dell’attenzione.

L’ordinanza di febbraio e il progetto



Era metà febbraio quando un’ordinanza comunale ha imposto la chiusura di una corsia di marcia – in direzione Ast – di strada delle Campore per problemi di buche e ‘degrado’ del manto stradale. Per diverse centinaia di metri. Sono trascorsi cinque mesi e per ora è tutto invariato: il progetto per oltre 150 mila euro è stato preparato – si apprende dalla direzione lavori pubblici di palazzo Spada – e ora dovrà essere approvato, dopodiché scatterà la gara per l’affidamento dei lavori. Non se ne parlerà prima di settembre con ogni probabilità. Fatto sta che resta il disagio per chi transita in zona.

L’atavico problema

Il blocco della corsia termina proprio dove si presenta un altro problema, storico. Vale a dire l’intersezione – l’ipotesi rotatoria non ha trovato seguito – tra strada delle Campore e strada dei Confini: previsto un confronto tra le amministrazioni di Terni e Narni per definire con precisione la ripartizione delle competenze, quantomeno in una prima fase. Poi l’obiettivo sarà raggiungere un accordo di programma intercomunale per avere una strategia utile ad una migliore gestione dell’area, molto sollecitata a causa del passaggio dei mezzi pesanti. In passato il tentativo è andato a vuoto, ora si riprova.

Sii e Ast

In gioco anche il Servizio idrico integrato e Acciai Speciali Terni. Nel primo caso c’è il coinvolgimento perché la carreggiata risulta danneggiata anche per l’abbassamento del terreno di riempimento dello scavo legato alla fognatura: richiesto in tal senso un rilievo di carattere geologico per arrivare ad una soluzione definitiva. Infine c’è l’Ast – è ancora attivo il contenzioso per l’area Paip – per la questione parcheggi di fronte al centro di finitura e la logistica per l’accesso. In questo cao Una sorta di ‘tavolo allargato’. Prima di tutto si attende la sistemazione di strada delle Campore con ripristino della corsia off-limits. «La rotatoria? Scontiamo questo problema perché il sedime è loro (Comune di Narni, ndr). Per ovviare a ciò abbiamo realizzato un’aiuola spartitraffico due anni fa per evitare l’invasione incontrollata e selvaggia dell’incrocio. Da quel momento non ci sono stati più incidenti come in precedenza», aveva spiegato il funzionario tecnico Federico Nannurelli un anno fa in I° commissione. Nodo ancora da sciogliere.