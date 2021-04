Mezza strada Campore Terni off-limits causa buche. Caccia ai fondi

di S.F.

Una serie di problemi ai pneumatici e danneggiamenti nel giro di pochi giorni. Con nota della direzione lavori pubblici/manutenzioni di palazzo Spada – 15 febbraio – ad istituire la chiusura del traffico per «situazioni d’emergenza e a tutela della pubblica incolumità» e successiva ordinanza a firma dell’architetto Angelo Porchetti e della dirigente alla polizia Locale Gioconda Sassi: siamo in strada delle Campore a Terni e la situazione, ormai da due mesi, riguarda una corsia di marcia per circa 800 metri complessivi fino all’incrocio con il centro di finitura Ast in strada dei Confini. In mancanza di fondi non si interviene.

STRADE A TERNI, GLI INTERVENTI DA APRILE

Il provvedimento

L’ordinanza che ha coinvolto l’ufficio viabilità è stata protocollata il 18 febbraio – «fino a «cessate esigenze» – e coinvolge il tratto che inizia dall’incrocio con strada dei Laghetti, ad un centinaio di metri dal carcere di vocabolo Sabbione. In sostanza – spiegano dalla direzione lavori pubblici/manutenzioni – lo stop al traffico per la corsia in questione è scattato a causa del grave stato della strada che, con il costante passaggio di mezzi pesanti, ha ‘ceduto’ in diversi punti. Da qui il divieto di transito per ragioni di sicurezza: «Al momento non è possibile operare altrimenti e pertanto si rende necessario istituire il divieto di circolazione», si legge nel documento. Nel lato libero nel contempo c’è il senso unico di marcia in direzione – partendo dal centro di finitura Ast – strada dei Laghetti.

CONFINI-CAMPORE: «ROTONDA? NIENTE»

La sistemazione

Tempi per l’intervento? Per ora non c’è un cronoprogramma già pronto e definito. Anche perché – fanno notare dalla direzione – non si tratta di mera manutenzione ordinaria da pochi spicci, bensì di un intervento ben più corposo: fin quando non ci saranno i fondi a disposizione per la sistemazione si resterà in questo modo. D’altronde strada delle Campore non è citata nella lista pubblicata dal Comune a febbraio in merito alle azioni più immediate per eliminare le criticità sul territorio.