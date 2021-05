Terni, ‘Mi Rifiuto’ al lavoro e scova molti rifiuti nell’erba

«L’erba nasconde, ma noi riusciamo a scovare ugualmente ogni sorta di rifiuto». Un’intensa mattinata durante la quale i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto hanno passato al setaccio le aree, molto verdi, poste a ridosso del sottopasso che da via del Maglio conduce in via Battisti, lato Cardeto a Terni.

L’intervento

«La vegetazione cresciuta in maniera incontrollata nascondeva, in effetti, ogni tipo di rifiuto – scrivono i volontari – plastica e vetro sempre in grandi quantità, ma anche sacchi pieni di rifiuti misti abbandonati sulle aiuole. Un’attività decisamente corposa che ha consentito di recuperare, a fine raccolta, una ventina di sacchi che sono stati immediatamente portati via da Mirko, l’operatore di Asm intervenuto in nostro aiuto insieme a nuovi cittadini pronti a fare la loro parte per il decoro della città. La partecipazione attiva è senz’altro impegnativa ma è, secondo noi, l’unico strumento attraverso il quale si riesce a comprendere realmente la portata del problema contribuendo, allo stesso tempo, alla sua soluzione. Per le prossime iniziative ‘navighiamo a vista’ a causa delle condizioni meteo in continua evoluzione. Chi volesse partecipare alle nostre iniziative può farlo seguendo i nostri canali social».