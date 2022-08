Terni: ‘Mi Rifiuto’ festeggia 5 anni facendo… le pulizie

‘Mi Rifiuto’ di Terni festeggia i 5 anni dalla nascita del gruppo di volontari. Per rendere onore a questa ricorrenza, mercoledì 17 agosto alle 17, i volontari hanno organizzato un intervento di pulizia in via Aldo Bartocci. Oltre alle attività di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati, che tipicamente riguarda la maggior parte del lavoro dei volontari di ‘Mi Rifiuto’, prosegue l’impegno nella sensibilizzazione e condivisione dei temi ambientali e di educazione civica partendo dai bambini. Il 23 agosto alle 21, in collaborazione con l’associazione Myricae, i volontari del gruppo civico aspettano bambini e bambine nel Parco Emanuela Loi di viale Trento a Terni per una serata insieme con una lettura con teatrino di legno del libro ‘Un gesto d’amore’ e giochi a tema. L’evento è gratuito, per partecipare si può scrivere un messaggio Whatsapp a Silvia (349.0053755).

