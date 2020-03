Terni, morti per Covid: cambia iter per salme

Novità a Terni per il trattamento delle salme per decessi collegati al virus Covid-19. Il sindaco Leonardo Latini ha firmato un’ordinanza urgente per la semplificazione delle autorizzazioni e un iter più rapido per inumazione, tumulazione e cremazione. Inoltre diminuisce il periodo di osservazione da 24 a 6 ore e cambiano le modalità per il trasporto; infine sono introdotte precauzioni per operatori e familiari nell’ottica di ridurre i contatti il più possibile. Sotto il link con il documento completo.

