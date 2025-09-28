Nessuna criticità nel weekend a Terni per la movida. L’esito lo rende noto la questura di Terni in seguito al servizio predisposto dal questore Michele Abenante. Mirino anche sull’evento al PalaTerni ‘Hangar29’.

Il check ha interessato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia Locale, «opportunamente dislocate in punti strategici del centro cittadino – tra cui largo Ottaviani, porta Sant’Angelo, piazza dell’Olmo e parco ‘La Passeggiata’ – con attività di vigilanza statica e dinamica, anche a piedi». Ciò nella serata di sabato.

L’evento al PalaTerni si è «svolto regolarmente senza criticità», sottolineano da via Antiochia. L’attività si è concluso in tutto con 62 persone identificate (10 extracomunitari), 25 veicoli controllati, 1 persona denunciata in stato di libertà e 1 sanzionata per ubriachezza. Verifiche anche in diversi esercizi pubblici.