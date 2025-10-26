Un arresto, 55 persone identificate ed un accompagnamento al centro di permanenza per il rimpatrio. Questo l’esito dei controlli a Terni nell’ambito di ‘movida sicura’, la consueta operazione del weekend che coinvolge polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale.

A disporre i controlli il questore Michele Abenante con il sostituto commissario Massimiliano Ruggeri al vertice del dispositivo. «I controlli hanno interessato – viene sottolineato – diverse aree della movida cittadina e gli esercizi pubblici del centro, con particolare attenzione al rispetto delle ordinanze comunali relative agli orari di chiusura e alla diffusione musicale e non hanno riscontrato violazioni amministrative. Nel medesimo contesto operativo, gli agenti hanno inoltre rintracciato uno straniero irregolare sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato accompagnato presso un Cpr in attesa dell’espulsione dal territorio dello Stato».

La squadra Mobile – a dirigerla il commissario capo Lorenzo Lucattoni – ha invece arrestato un 40enne marocchino, residente a Terni, perché a suo carico pendeva una pena definitiva ad un anno per reati in materia di stupefacenti. «Complessivamente la movida si è svolta regolarmente, in modo tranquillo e senza criticità».