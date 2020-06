Terni, multe e denunce a raffica per i rifiuti

Fine del lockdown e ‘via libera’ anche per chi abbandona illegalmente rifiuti sul territorio. Negli ultumi giorni i carabinieri forestali del comando stazione di Terni hanno messo in atto numerosi controlli su alcuni dei siti tristemente noti per essere vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. In particolare nelle zone di Cervara, Colleluna, Maratta e nei pressi del cimitero di Terni.

Sanzioni e denunce

Le verifiche hanno portato alla contestazione – riferisce la forestale ternana – di numerose sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro ed anche denunce a piede libero per abbandono di rifiuti speciali. Azioni a cui hanno fatto seguito le relative segnalazioni al Comune di Terni per l’emissione delle ordinanze volte al ripristino dello stato dei luoghi.

«Il conferimento nei centri è gratuito»

«I rifiuti che vengono abbandonati – riferiscono i carabinieri forestali di Terni – sono delle più disparate tipologie, in larga parte rifiuti urbani indifferenziati, ma anche rifiuti speciali di demolizione, carcasse di animali e a volte perfino sostanze pericolose come amianto, batterie al piombo, oli esausti. Tutte categorie che potrebbero essere tranquillamente e gratuitamente conferite ai centri comunali rifiuti del comune di Terni. Tale attività nasce come deterrente a questo incivile fenomeno affinché le persone responsabili di tali illeciti siano almeno inibite nei loro comportamenti scorretti dal controllo capillare del territorio e dal rischio di incorrere in pesanti sanzioni».