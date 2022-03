Terni, nasce il Nodo per la sanità pubblica

Condividi questo articolo su

















Dopo due anni di pandemia e in risposta al Documento programmatico per gli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie pubblicato dalla Regione, nasce a Terni il ‘Nodo ternano per la sanità pubblica’. Si tratta di una piattaforma programmatica – in risposta critica ad amministrazioni comunali e regionali – promossa da cittadini e lavoratori del mondo della sanità, associazioni, realtà sindacali e organizzazioni politiche comuniste, con l’obiettivo di unirsi «per la salvaguardia della sanità pubblica ternana». Lunedì mattina, nella sala consiliare di palazzo Spada, è avvenuta la presentazione da parte di Csa Germinal Cimarelli, Cobas Terni, Partito Comunista, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.