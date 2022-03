E45: due autocarri con la stessa targa ‘prova’. Uno viene sequestrato

Viaggiavano insieme utilizzando un’unica targa di prova per entrambi: i due autocarri sono stati fermati a Cerbara dalla polizia Stradale di Città di Castello lungo la superstrada E45. «La targa prova – spiega la Polstrada – consente ad esercenti di concessionarie ed officine di mettere su strada anche veicoli già immatricolati, per prove tecniche o trasferimenti in deroga ad alcune obblighi normativi quali la copertura assicurativa Rca, ma è utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo alla volta e va tenuta a bordo dello stesso». In base a ciò, uno dei due mezzi circolava fuori dal regime ‘di prova’, dovendo pertanto rispettare tutte le prescrizioni imposte dal Codice della Strada: il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la mancanza della copertura assicurativa e il conducente si è visto ritirare la patente di guida per la successiva sospensione, a fronte del mancato inserimento della scheda di registrazione nel cronotachigrafo. L’ammontare delle sanzioni pecuniarie è di circa 2 mila euro.

Condividi questo articolo su