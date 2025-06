Si chiama ‘Zimé – Accademie e imprese per il territorio’ ed è una nuova associazione «senza scopo di lucro, apartitica e indipendente» che nasce a Terni. Giovedì la presentazione in biblioteca comunale.

L’obiettivo? «Promuovere e sostenere iniziative culturali, scientifiche e formative, in un’ottica di sviluppo economico, imprenditoriale e sociale del territorio ternano». L’associazione sottolinea che tra le principali finalità c’è la «volontà di favorire il dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della ricerca universitaria, attraverso attività quali convegni, seminari, workshop, progetti di ricerca applicata e percorsi di formazione avanzata. In tal senso, sarà riservata particolare attenzione alla collaborazione con il dipartimento di economia dell’università degli Studi di Perugia, già presente sul territorio».

Saranno esposte le attività previste per il trimestre settembre-dicembre 2025 con ingresso gratuito. Ne parleranno Fabio Santini del dipartimento di economia Terni dell’università degli studi di Perugia, il numero uno di The Coaching Way Savino Tupputi, la rappresentante degli studenti del dipartimento di economia Terni di UniPg Caterina Proietti, Marina Gigliotti del medesimo dipartimento, gli assessori Viviani Altamura e Michela Bordoni e, a chiudere il cerchio, il direttore del polo scientifico didattico per Terni di UniPg Stefano Brancorsini.