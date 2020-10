‘Nastro Rosa’ Lilt Terni: illuminata la scultura ‘Faltu’ di Miniucchi

Si chiama ‘Nastro Rosa’ ed è la campagna di sensibilizzazione a firma Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – per la diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita. A Terni per tale scopo è stata illuminata la scultura ‘Faltu’ di Agapiti Miniucchi in via Lodovico Silvestri, a pochi passi dalla sede della fondazione Carit: i fari rosa resteranno per tutto il mese di ottobre e l’iniziativa a livello locale è supportata – c’è anche la collaborazione di Asm – da un’impresa locale già attiva in passato le installazioni delle luminarie natalizie.

«Come ogni anno – specifica la Lilt – la sezione provinciale di Terni promuove presso l’ambulatorio della nostra sede situata in viale Trento 50, visite precauzionali eseguite dai nostri medici specialisti rivolte a chiunque ne faccia richiesta. Nella nostra sede inoltre verranno distribuiti come nelle farmacie e negli studi medici opuscoli che spiegano come fare prevenzione della neoplasia al seno a seconda dell’età, in modo da ottenere una diagnosi precoce della malattia: si è visto infatti che quanto è più piccola la dimensione di una neoplasia tanto maggiore sarà la possibilità di guarigione. Si invita pertanto la popolazione a chiamare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il numero di telefono 0744 431220 o a scrivere all’indirizzo email info@legatumoriditerni.it».