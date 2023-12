Terni, Natale al Caos: aperture straordinarie, eventi e attività

Una serie di eventi, aperture straordinarie e attività museali per adulti e bambini. Numerose le iniziative messe in piedi dal Caos in occasione delle festività natalizie.

Installazioni e mostre

«Durante il periodo natalizio – viene sottolineato – rimarrà visitabile la mostra temporanea Tra cane e lupo – di Cristiano Carotti – a cura di Eleonora Aloise, con installazioni sonore di Alessandro Deflorio e Rodrigo D’Erasmo – esposta in Sala Carroponte fino al 7 gennaio. Resteranno visitabili anche le tre mostre all’interno della Rassegna Biennale di Fiber Art fino al 28 gennaio: la Project Room Room Ronchini ospita l’esposizione intitolata Ri / Generazioni, con opere delle artiste Enrica Borghi e Cristina Mariani, il Museo Archeologico accoglie la personale di Laura Patacchia dal titolo Spillifera, mentre alla Bct Fondo Caos, all’interno del Museo archeologico, rimarrà l’esposizione degli allievi del Liceo Artistico Metelli dal titolo Trame cucite – Ricordando Maria Lai». Di seguito il programma completo.

Sabato 2 dicembre

Festival dell’Umbria Antica

Ultima delle otto tappe di questa seconda edizione che ha avuto come tema «Uomini e Dèi».

Progetto itinerante nei luoghi che custodiscono la storia antica che ha l’intento di far conoscere il patrimonio artistico e culturale della nostra regione.

interverranno: Giovanni Brizzi, Terni al tempo dell’antica Roma Augusto Ancillotti, Il popolo dei Naharti, Luana Cenciaioli, Culti e devozioni nei santuari di altura. A seguire visita guidata al Museo Archeologico Claudia Giontella.

Sala dell’Orologio e Museo Archeologico | dalle 16:00 alle 20:00

Ingresso su prenotazione a [email protected]

Visita guidata gratuita per i residenti a Terni – biglietto ridotto a 3,50 euro per i non residenti

Domenica 3 dicembre

Aurelio De Felice: una storia per il territorio

Museum Talk _ In collaborazione con La Valle Incantata.

Al Caos appuntamento con Museum Talk per parlare di Aurelio De Felice, l’artista al quale è dedicato il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea della città di Terni. Un incredibile visionario che aveva visto nella città di Terni un grande potenziale, tanto da trasformarla in un crocevia di scambio tra arte locale e arte nazionale e internazionale, gettando le basi per la creatività del futuro sulla quale oggi è doveroso interrogarsi. Al tavolo della conferenza saranno presenti Letizia Salvatori, Domenico Cialfi, Francesco Pullia e Alessia Curini. A seguire, visita guidata al deposito del Museo D’Arte Moderna e Contemporanea per osservare alcune opere di Aurelio De Felice. Si chiuderà il tutto con un brindisi nel foyer.

Sala dell’orologio (Museo De Felice) | ore 16:30

info e prenotazioni:

[email protected] o 338 8475550

Sabato 9 dicembre

Pianeta vulcano. Laboratorio ludico dedicato ai giganti di fuoco. Per famiglie con bambine e bambini dai 6 anni in su. In collaborazione con La Valle Incantata. Paleolab (Via S. Tommaso 6, TR) | ore 16:00. Info e prenotazioni: [email protected] o 340 3458209

Venerdì 22 dicembre

Dj Set e Caos Bar. Apertura prolungata fino alle 24:00. Foyer Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Sabato 23 dicembre

Un presepe bestiale! Laboratorio creativo per bambine e bambini 6>11 anni. Un pomeriggio per inventare creature fantastiche e animare un presepe fuori dall’ordinario. Costo 7 €.

Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice | ore 16:00. Info e prenotazioni entro il 19 dicembre, [email protected] o 338 8475550

Dj Set e Caos Bar. Apertura prolungata fino alle ore 24:00. Foyer Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Giovedì 28 dicembre

Buon anno! Biglietti speciali per auguri d’altri tempi. Laboratorio creativo per famiglie con bambine e bambini 6>11 anni. Un’attività tra collage, opere d’arte, mail art e buoni propositi per il nuovo anno. Costo 7 euro. Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice | ore 16:00. Info e prenotazioni entro il 26 dicembre; [email protected] o 338 8475550

Giovedì 4 gennaio

Vola su un manico di scopa. Attività ludica per bambine e bambini 5>8 anni in attesa della Befana. Costo 8 euro a partecipante + biglietto di ingresso al museo (gratis per residenti nel Comune di Terni) minimo 8 partecipanti

Museo Archeologico Claudia Giontella | ore 16:30. Info e prenotazioni entro il 2 gennaio; [email protected] o 340 3458209.

Riepilogo aperture e chiusure straordinarie

22 e 23 dicembre fino alle ore 24:00

25 dicembre chiusura totale

26 dicembre apertura dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

1° gennaio solo apertura pomeridiana dalle 16:00 alle 19:00