Terni, Natale al Clt: due appuntamenti con la musica dal vivo

Prosegue a pieno ritmo il Natale Clt: il ricco cartellone di eventi gratuiti che per oltre un mese, fino al 6 gennaio, allieterà le festività natalizie delle famiglie ternane. Grazie al sostegno di Arvedi Ast, il Natale Clt, sarà un’occasione anche per ascoltare musica dal vivo, grazie a due appuntamenti caratterizzati da un profondo legame con il territorio.

I concerti

Il primo è in calendario giovedì 7 dicembre alle 21, a cura del conservatorio Briccialdi di Terni, dal titolo ‘I viaggi di Monsieur Sax’, nel quale quattro giovanissimi sassofonisti, diretti dal professor Emiliano Rodriguez, proporranno un coinvolgente itinerario musicale attraverso diversi stili: dal repertorio classico di Alexander Glazounov a George Gershwin, dal jazz a Morricone. Il concerto è in collaborazione con l’associazione Garden club Terni. Il secondo appuntamento si terrà, invece, venerdì 8 dicembre alle 17.30 e vedrà esibirsi per la prima volta al Clt, l’Arvedi Ast band, inedita formazione composta da dipendenti dell’azienda, appassionati di musica, diretti da Alessio Micheli. La band aziendale, conta undici elementi tra fiati, tastiera, basso, batterie, chitarra e voce e sfiderà la Low budget orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Rito Liposi, composta da 16 elementi, tutti ex allievi del liceo Musicale di Terni, già apprezzati all’UJ4 Kids svoltasi lo scorso mese di settembre, sempre in via Muratori. Il programma che vedrà protagoniste orchestra e band, prevede brani che spazieranno dal jazz allo swing, dalle ballate del folklore irlandese agli inconfondibili brani del blues fino ai classici natalizi in chiave jazz. Due organici artistici che si esibiranno contaminandosi a vicenda. L’Arvedi Ast band nasce dalla collaborazione tra il circolo e l’azienda ed aggiunge un altro tassello alla vocazione culturale di Ast, attraversata più volte nei suoi quasi 140 anni di attività, dalle arti in generale. Il concerto dell’Immacolata sarà quindi l’occasione per applaudire, in chiave contemporanea, il talento delle maestranze di Arvedi Ast a suon di musica. Entrambi i concerti si terranno presso la Biblioteca Clt. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento posti.