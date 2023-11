Terni, Natale al CLT: si inizia il 26 novembre, tutte le iniziative

Luminarie, cassetta della posa di Babbo Natale, musica ed eventi. Tutto pronto al Circolo Lavoratori Terni per le iniziative gratuite legate al Natale 2023: le luci resteranno accese per oltre un mese, dal 26 novembre al 6 gennaio in via Muratori. C’è il sostegno di Arvedi Ast.

Gli eventi musicali: debutta l’Arvedi Ast Band

Spazio anche alla musica dal vivo. Il primo appuntamento in tal senso è fissato per giovedì 7 dicembre alle 21 in collaborazione con il Briccialdi: ‘I viaggi di Monsieur Sax’ nel quale quattro giovanissimi sassofonisti proporranno un coinvolgente itinerario musicale attraverso diversi stili. Dal repertorio classico di Alexander Glazounov a George Gershwin, dal jazz a Morricone. Il secondo andrà in scena venerdì 8 dicembre alle 17.30 con protagonista l’Arvedi Ast Band, inedita formazione musicale composta da dipendenti dell’azienda, appassionati di musica, diretti da Alessio Micheli. «La band aziendale sfiderà gioiosamente a suon di musica la Low Budget Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Rito Liposi e composta da ex allievi del liceo musicale di Terni, formazione già apprezzata in occasione dell’UJ4 Kids svoltosi lo scorso mese di settembre al Clt. Entrambi i concerti si terranno presso la biblioteca Clt. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento posti». Il cartellone di Natale prevede anche spettacoli di burattini dal vivo, letture e laboratori creativi a tema natalizio, come quello proposto da Massimo Missiroli uno dei più conosciuti designer italiani di PopUp, il quale racconterà la storia e la tecnica dei libri tridimensionali mostrando alcuni esemplari della sua preziosa collezione, dal 1830 ad oggi.

LE PRENOTAZIONI

Divulgazione scientifica

«Confermato anche quest’anno – viene sottolineato – al Natale Clt il prestigioso appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica a cura del Gruppo Pleiadi Education Science Curiosity, che animerà le giornate del 15 e 16 dicembre. Il team di giovani scienziati del Gruppo Pleiadi, coinvolgerà il pubblico con nuove attività Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), raccontando la scienza in maniera divertente e accattivante. Le attività spazieranno dalla robotica, alla scoperta del corpo umano, dallo spazio, alla costruzione di una favola ambientata sulla riproduzione di una sezione di un vero Galeone, che verrà allestito nella Biblioteca Clt Arvedi Ast». Infine la tradizionale tombola riservata ai soci a cura dell’associazione Nel Grimorio, il 6 gennaio alle 17.30 in biblioteca.