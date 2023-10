Terni, Natale/San Valentino: parte la caccia agli sponsor. Spunta un contest

di S.F.

Il Comune di Terni e le sponsorizzazioni tecniche/finanziarie, altro giro. Questa volta palazzo Spada – già è stata deliberata una cifra di 203 mila euro per l’iniziativa – ha avviato formalmente l’iter per trovare contributi nell’ambito del ‘Natale di San Valentino’: parte la procedura pubblica per «acquisire risorse finanziarie al fine di elevare l’immagine della città di Terni, incrementandone lo sviluppo culturale e l’indice di competitività turistica per la stagione invernale». Intanto spuntano un paio di curiosità su ciò che si vuol fare.

NATALE/SAN VALENTINO 2023-2024: IL DOCUMENTO PROGETTUALE

‘Adotta una luce’

Per il periodo di San Valentino ci sarà l’iniziativa ‘Adotta una luce’. Che vuol dire? Il pubblico – si legge – potrà fornire contributo «all’abbellimento della città acquisendo la possibilità di elaborare una dedica d’amore originale che sarà veicolata attraverso i canali social e videoproiezioni su luoghi di interesse turistico. Una giuria tecnica e una giuria social decreteranno le frasi più belle per il 2024». Torna la parola videomapping. Per farlo si va dunque alla ricerca di sponsorizzazioni da aziende, imprese, enti, soggetti economici, privati e pubblici, anche considerando il fatto che per le proprie campagne di comunicazione avranno i benefici fiscali previsti dalla normativa. Lo specifico regolamento su questo fronte è del 2011 e ad occuparsene sarà la responsabile del progetto, la dirigente Grazia Marcucci.