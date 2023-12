Terni, nel locale ex CineCittà pronta la ripartenza

di S.F.

Commercio a Terni, ulteriore novità in vista a ridosso del centro storico. Questa volta riguarda il locale che, per molti anni, ha ospitato lo storico videostore CineCittà: giovedì è stata depositata al Suape – Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia – l’istanza di apertura per i civici dal 52 al 56 dopo mesi di restyling interno. L’investimento è ‘made in China’ e riguarda un’attività di parruccheria a pochi passi da piazza Tacito. Non l’unico atto in tal senso: c’è anche la richiesta di apertura – settore alimentare – per lo spazio al civico 195 di via Roma, un tempo occupato da Il Capriccio del Gusto.