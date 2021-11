Terni, nel ricordo di ‘Manga’ a quattordici anni dalla scomparsa

Sono quattordici anni che Riccardo Marchetti – per tutti ‘Manga’ – non è più fra noi. Da quando quel maledetto incidente stradale accaduto a San Carlo (Terni), era il dicembre del 2007, lo strappò all’affetto di familiari ed amici. Gli stessi che a distanza di quattordici anni non hanno mai smesso di ricordarlo, tanto allo stadio ‘Liberati’ – dove in curva Nord ci sono tanti amici di ‘Manga’ – quanto attraverso le iniziative di solidarietà che periodicamente si susseguono. Un pensiero, quello per Riccardo, che accomuna tanti a Terni, e non solo, perché ciò che ha lasciato continui a vivere nei cuori di tutti.

Condividi questo articolo su