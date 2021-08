Terni, niente giochi né decoro. A San Giovanni scoppia la protesta

Protesta a Terni in via Liutprando, nel quartiere di San Giovanni, per le condizioni dell’area verde che accoglie bambini, anziani e famiglie. «Qui non c’è più niente, è tutto rotto. È l’unico parco rimasto in zona ed è ora che il Comune ci metta le mani, altrimenti porteremo la nostra protesta sotto palazzo Spada. Al centro di Terni gli interventi sono stati fatti, perché qui no?». «I nostri figli non hanno più un’altalena, lo scivolo è rotto. Con cosa possono giocare? Se non ci fosse la buona volontà dei residenti che puliscono e sistemano, le cose andrebbero perfino peggio. E allora che il Comune intervenga ma ora, non fra un anno o due».

Condividi questo articolo su