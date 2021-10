Terni, i ‘No green pass’ non mollano: «Draghi ha dichiarato guerra»

«Mario Draghi ci ha dichiarato guerra e noi non retrocediamo. Non è uno strumento di prevenzione, ma un ricatto per licenziare per chi rifiuta il vaccino sperimentale». È una delle frasi lanciate venerdì mattina in piazza della Repubblica nella nuova manifestazione del Fronte del dissenso e del sindacato Fisi contro il green pass: circa un centinaio le persone che si sono ritrovate dalle 10.30 in centro, tutte seguite con attenzione dalle forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, Digos e polizia Locale, focus anche su palazzo Spada). I partecipanti – aumentati nel corso della mattinata – si sono poi spostati in corteo per piazza Ridolfi, corso del Popolo, via Roma, piazza Europa e ‘rientro’ in piazza della Repubblica.

